Ce soir, la France joue son troisième match pour la coupe du monde 2026. Nul doute que vous irez rejoindre vos amis en terrasse dès 21 h pour profiter de l’événement. Les bons plans NoFrag du week-end ont pensé à vous et vous aident à compléter votre panoplie d’amateur de football. Tout d’abord, il est nécessaire d’avoir un maillot pour supporter votre équipe. L’autre accessoire incontournable, c’est l’écharpe aux couleurs de votre nation préférée. Bien sûr, ensuite, il est coutumier de se maquiller le visage (ou autre). Si vous êtes en extérieur, n’oubliez pas de porter un chapeau pour ne pas choper une insolation. Enfin, en cas de victoire et sous l’influence des 5 litres de bière — à consommer avec modération — ingurgités en 2 h 30, vous aurez envie de faire du bruit ! Beaucoup de bruit ! Un bruit d’enfer !
Les bons plans Amazon
Ce sont bientôt les vacances, mais notre expert Gothax est toujours d’attaque pour nous faire une petite sélection :
- Le boîtier Thermaltake Ceres 350 MX à 61 €.
- L’alimentation PCCOOLER YN1000 1000W à 85 €.
- La carte mère ASUS TUF GAMING B650-PLUS à 112 €
- Ou l’ASUS ROG Strix B650-A Gaming WiFi à 150 €, si vous préférez le blanc.
- Le CPU AMD Ryzen 7 7800X3D à 334 €.
- Le ventirad PCCOOLER CPS RT620Pro Digital BK à 32 €.
- Le système de watercooling ARCTIC Liquid Freezer III Pro 360 à 76 €.
- Ou un autre plus petit, mais avec un écran LCD, le CORSAIR NAUTILUS 240 RS LCD à 60 €.
- 32 Go de RAM DDR5 CORSAIR Vengeance 2×16 Go 6000MHz CL36 à 350 €.
- Le SSD M.2 NVMe Acer Predator GM7 1 to à 136 €.
- La carte graphique GIGABYTE Radeon RX 9070 XT à 663 €.
- La souris ATTACK SHARK X11SE à 27 €.
- Le clavier mécanique Dierya 60% à 30 €.
- Si vous avez un petit bureau, l’écran 24″ KOORUI G2421V 180Hz, Fast IPS, QHD 1440P à 90 €.
- Et sinon, le 27″ KOORUI G2722P 200Hz, Fast IPS, QHD 1440P à 130 €.
- Et pour jouer en déplacement, le PC portable MSI Katana 17 HX B14WGK-084FR Dragon Station à 1539 €.
Et si aucun de ces produits ne vous fait de l’œil, vous pouvez tout de même nous soutenir en ajoutant ?tag=nofrag-21 à la fin de l’URL de n’importe quelle marchandise sur Amazon et ainsi nous permettre de grappiller quelques euros fort utiles.
Les bons plans Gamesplanet
Même si ce fut bref, Sony a proposé ses jeux aussi sur PC. Et notre partenaire Gamesplanet propose justement des promos sur les titres édités par le géant japonais. Vous pourrez trouver Death Stranding 2: On the Beach à 59 €, Ghost of Tsushima DIRECTOR’S CUT à 34 €, Horizon Forbidden West – Complete Edition à 28 € ou encore Helldivers 2 à 28 €. Il y a évidemment d’autres choses intéressantes en dehors des jeux de Sony :
- Les précommandes pour SILENT HILL: Townfall sont à –20 %, soit 40 € pour la version normale, et 48 € pour la version Deluxe. Sortie prévue le 24 septembre.
- Les précommandes pour Assassin’s Creed Black Flag Resynced sont à –10 %, soit 54 € pour la version normale, et 63 € pour la version Deluxe. Sortie prévue le 9 juillet.
- Le remake de Resident Evil 4 est à moins de 10 €.
- Le remake de SILENT HILL 2 est à –60 %, soit 28 €.
- Le très bon GTA-like tout public LEGO CITY Undercover est à moins de 4 €.
- Marathon est à –35 %, soit 26 €.
- Borderlands 4 est chiant, mais il est à –53 %, soit moins de 33 €. Il y a aussi Borderlands 3 à 6 € et les autres entre 4 et 10 €.
- Crysis Remastered Trilogy est à –63 %, soit moins de 19 €.
- Le toujours très bon Hunt: Showdown 1896 est à –62 %, soit moins de 12 €.
Et dans tous les cas, si vous trouvez des choses qui vous intéressent, vous pouvez ajouter ?ref=nofrag à la fin de l’URL pour nous faire gagner quelques centimes. Ça arrivera dans notre porte-monnaie virtuel Gamesplanet et nous permettra de nous payer les clefs que les éditeurs ne nous envoient pas !
On termine cette page de bons plans avec notre boutique ! Si vous avez encore quelques euros à jeter par la fenêtre, on a récemment mis à jour le catalogue Spreadshirt avec les nouveaux logos. Alors pourquoi ne pas craquer pour un body bébé, un magnet, une gourde ou un tapis de souris ?
Merci à tous pour votre soutien !
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