Ce soir, la France joue son troisième match pour la coupe du monde 2026. Nul doute que vous irez rejoindre vos amis en terrasse dès 21 h pour profiter de l’événement. Les bons plans NoFrag du week-end ont pensé à vous et vous aident à compléter votre panoplie d’amateur de football. Tout d’abord, il est nécessaire d’avoir un maillot pour supporter votre équipe. L’autre accessoire incontournable, c’est l’écharpe aux couleurs de votre nation préférée. Bien sûr, ensuite, il est coutumier de se maquiller le visage (ou autre). Si vous êtes en extérieur, n’oubliez pas de porter un chapeau pour ne pas choper une insolation. Enfin, en cas de victoire et sous l’influence des 5 litres de bière — à consommer avec modération — ingurgités en 2 h 30, vous aurez envie de faire du bruit ! Beaucoup de bruit ! Un bruit d’enfer !

Les bons plans Amazon

Ce sont bientôt les vacances, mais notre expert Gothax est toujours d’attaque pour nous faire une petite sélection :

Et si aucun de ces produits ne vous fait de l’œil, vous pouvez tout de même nous soutenir en ajoutant ?tag=nofrag-21 à la fin de l’URL de n’importe quelle marchandise sur Amazon et ainsi nous permettre de grappiller quelques euros fort utiles.

Les bons plans Gamesplanet

Même si ce fut bref, Sony a proposé ses jeux aussi sur PC. Et notre partenaire Gamesplanet propose justement des promos sur les titres édités par le géant japonais. Vous pourrez trouver Death Stranding 2: On the Beach à 59 €, Ghost of Tsushima DIRECTOR’S CUT à 34 €, Horizon Forbidden West – Complete Edition à 28 € ou encore Helldivers 2 à 28 €. Il y a évidemment d’autres choses intéressantes en dehors des jeux de Sony :

Et dans tous les cas, si vous trouvez des choses qui vous intéressent, vous pouvez ajouter ?ref=nofrag à la fin de l’URL pour nous faire gagner quelques centimes. Ça arrivera dans notre porte-monnaie virtuel Gamesplanet et nous permettra de nous payer les clefs que les éditeurs ne nous envoient pas !

On termine cette page de bons plans avec notre boutique ! Si vous avez encore quelques euros à jeter par la fenêtre, on a récemment mis à jour le catalogue Spreadshirt avec les nouveaux logos. Alors pourquoi ne pas craquer pour un body bébé, un magnet, une gourde ou un tapis de souris ?

Merci à tous pour votre soutien !