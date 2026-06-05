Le FPS tactique DIOXIDE se révèle avec une dystopie industrielle prometteuse

Si cette direction artistique style bande dessinée vous dit quelque chose, c’est peut-être parce que vous aviez joué à la série de FPS lovecraftiens des Forgive Me Father. Car c’est bel et bien Byte Barrel, le studio à l’origine de ces jeux plutôt appréciés, qui revient avec une nouvelle licence : DIOXIDE. Et si celle-ci n’est pas sans rappeler ses racines, elle semble également apporter son lot de choix de design intéressants.

DIOXIDE est une expérience qui se veut visiblement exigeante. Une difficulté qui a l’air de s’articuler notamment autour d’une composante spécifique du titre : l’escorte de PNJ. Pas forcément la mécanique de jeu la plus fun de l’histoire du gaming, mais le concept n’est ici pas si simple. En effet, des esclaves pourront être libérés au sein des zones explorables, et il reviendra au joueur de choisir s’il veut se montrer altruiste et les mener en lieu sûr, ou au contraire se libérer de ces fardeaux en les exploitant pour obtenir plus de puissance. Cela dit, outre cet aspect du gameplay – qui reste malgré tout assez flou à ce stade – on a encore du mal à voir concrètement comme se traduisent les caractéristiques « stratégiques » des affrontements, ou encore où interviendra l’inspiration « soulslike » que l’on retrouve dans la bio Steam du jeu.

Beaucoup de questions restent donc en suspens après le reveal de ce DIOXIDE. C’est en tout cas une production assez ambitieuse qui pourrait impressionner si elle tient toutes ses promesses, d’autant que les développeurs aux commandes ont déjà fait leurs preuves par le passé. Alors, si vous êtes curieux de voir ce que ce nouveau jeu aura à nous offrir, on vous invite à vous diriger vers la page Steam du titre, où vous pourrez éventuellement le mettre dans votre wishlist.