Annoncé depuis quelques semaines sur Steam, Sea of Thieves sortira finalement le 3 juin prochain sur la plateforme préférée des joueurs. Le jeu coûtera 39,99€ comme son homologue disponible sur le Microsoft Store. Ainsi, un nouveau trailer, visible ci-dessous, accompagne le lancement mettant en avant les quelques activités “amusantes” que vous pouvez effectuer avec vos amis. Rappelons qu’il sera nécessaire de posséder un compte Xbox Live et windows 10 pour pouvoir profiter du titre. Toutefois, si vous souhaitez vous battre à bord d’un magnifique galion, on vous conseillera plutôt son lointain cousin, Blackwake, moins cher et plus complet.