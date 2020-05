Activision vient de dévoiler quelques modifications pour Call of Duty: Warzone. Premièrement, les SMGs et les fusils d’assaut seront disponibles au Gulag. En plus, des pistoles et fusils à pompe. Deuxièmement, une boîte à armure (Armor Box) fait son entrée, elle permet de recharger son armure et fonctionne de la même manière que la boîte à munitions. Enfin, un nouveau mode de jeu à durée limitée, Classic Battle Royale, est disponible. Pas de stations d’achats, pas de contrats et pas de Gulag.

Pour ce qui est de Call of Duty: Modern Warfare, deux nouvelles cartes, Hardhat et Aisle 9 (Gunfight). La première était déjà présente dans Modern Warfare 3, et se déroule au sein d’un site de construction.