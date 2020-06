Tripwire et Torn Banner Studios viennent de dévoiler une nouvelle bande-annonce pour Chilvary II. Malheureusement, aucune date de sortie. La seule information : le titre sera crossplay entre les différentes plates-formes. Ce qui explique pourquoi le système de combat est rigide et totalement ennuyeux : il faut laisser une chance aux joueurs avec une manette. C’est bien dommage de niveler le gameplay d’un first person slasher pour ces raisons. Bref, Chilvary II sortira sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X. La totale quoi. Pour rappel, le titre est toujours en alpha fermée, sous NDA, et vous pouvez vous inscrire à cette adresse pour participer.