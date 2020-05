Crytek vient de déployer la mise à jour 1.4 d’Hunt: Showdown sur les serveurs de test. Elle se caractérise par une refonte des dégâts. Il y a maintenant 3 niveaux différents de brûlure/saignement/poison : léger, moyen et lourd. Globalement, chaque niveau donne plus de dégâts sur une plus longue période. Je vous invite à consulter le patch note pour les détails. Pour le poison, l’effet peut dorénavant durer de 0 à 20 secondes en fonction du temps d’exposition et de l’intensité. D’ailleurs, un nouvel équipement, une mine à poison fait son apparition. Bien évidemment, plein de nouveaux skins légendaires sont aussi de la partie. Comme d’habitude, la mise à jour devrait rejoindre la branche live d’ici quelques jours.