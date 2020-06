Comme on le savait déjà, la plupart des cartes de Hell Let Loose vont subir un lifting qu’on devrait pouvoir découvrir à la sortie de l’Update 7 plus tard cette année. Dans un nouveau billet publié sur Steam, les développeurs dévoilent quelques images de la carte Omaha Beach remaniée. En plus d’améliorations esthétiques, l’équipe s’attache à grandement enrichir le gameplay du jeu en variant les types de terrains. Grâce à l’expérience acquise au cours du développement des autres cartes — notamment Hill 400 — les bâtiments et éléments du décor sont aussi mieux disposés.

Toujours pas de date de sortie pour cette Update 7 qui devrait aussi proposer une révision des animations et du vaulting.

Hell Let Loose est toujours disponible à 26,99€ chez Gamesplanet.