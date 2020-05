Vous êtes un amoureux invétéré de Hawken et vous n’avez toujours pas fait le deuil suite à son décès? Rassurez-vous, certains fans du serveur discord Hawken Refugees ont réussi à faire fonctionner le jeu mais avec quelques fonctionnalités en moins. En effet, il est pour l’instant possible que d’y jouer contre des bots. Mais pas de panique, puisque les fans en question travaillent activement à la remise en marche du mode en ligne. Notamment avec la collaboration des forums “Unknown Cheats“, un site regroupant tous les hackeurs de jeu depuis le début des années 2000 (indiquant le label qualité du site).

Rappelons que Hawken est un jeu multijoueur où l’on pilote un mecha en vue subjective, dont le but principal est de customiser son robot et ensuite de combattre dans des arènes urbaines. Sortie fin 2012 sur pc et 2016 sur console, Hawken n’a finalement pas pu faire face au nombre mirobolant de bons jeux multijoueurs sorties à la même période. Espérons juste que les quelques derniers fans arriveront à restaurer la flamme éteinte (ou pas) de ce pauvre petit jeu.