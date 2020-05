Après une bêta ouverte en début d’année, Quantum League arrive aujourd’hui en accès anticipé sur Steam. Pour l’occasion, les rangs et l’expérience gagné entre temps par les joueurs a été supprimé. Les développeurs précisent sur Steam avoir retravaillé le jeu suite aux retours des joueurs et plus particulièrement les armes. Au programme également, correction de bugs, amélioration des graphismes et des nouvelles cartes qui vont vous couper le souffle. Rien que ça. L’équipe prévoit de quitter l’accès anticipé d’ici six mois.

Pour rappel, Quantum League veut proposer un fast-FPS reposant sur le principe des paradoxes temporels :

À chaque début de round, vous pouvez choisir votre arme et vous disposez de 15 secondes pour tuer votre adversaire et prendre possession du point de contrôle. L’originalité du titre provient de l’introduction d’un élément temporel dans le gameplay, puisqu’à chaque nouveau round, votre clone temporel (a.k.a vous, dans le duel précédent) vous accompagne, rejouant à vos côtés le round précédent, et ainsi de suite jusqu’à 3 rounds. A l’issue des 3 rounds, l’équipe contrôlant le point de contrôle remporte 1 point. La première équipe qui remporte 3 manches gagne la partie.

Nul doute que nounoursss sera très excité à l’idée de remettre les mains sur le jeu. Quantum League est disponible à 18,99€ sur Steam (16,41€ jusqu’au 2 juin).