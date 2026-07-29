Des nouvelles de Stretchmancer, le puzzle game qui s’étire

À l’occasion du The Secret Sauce Showcase qui s’est déroulé mi-juillet, le puzzle game Stretchmancer s’est de nouveau montré. On vous en avait déjà parlé en fin d’année dernière lorsqu’on avait découvert son concept original : étirer ou de compresser le décor pour résoudre des énigmes. Dans cette nouvelle vidéo, l’un des devs nous parle brièvement de l’avancée du développement, et nous renvoie vers un devlog plutôt intéressant sur la genèse du projet. Il explique que l’idée vient, à l’origine, d’un film qu’il a réalisé sur un jeu vidéo fictif, ce qui l’a fait mettre un pied dans le développement. Et de fil en aiguille, ses péripéties l’ont mené à la création du studio Triangle Wave avec quelques amis.

On était déjà très intrigués par cette mécanique qui semble être une première dans un jeu vidéo. Mais ces dernières présentations nous donnent encore plus envie de voir ce que ça donne clavier et souris en main. On espère juste que ce qui peut faire illusion dans un projet de game jam saura maintenir l’intérêt dans un jeu complet.

Pour l’instant, la date de sortie n’a toujours pas été annoncée. Mais en attendant, vous pouvez toujours ajouter Stretchmancer à votre liste de souhaits depuis sa page Steam.