Haut les cœurs ! Halo: Campaign Evolved mettra des paillettes dans vos yeux le 28 juillet 2026

C’est à l’occasion de l’Xbox Games Showcase que Microsoft a révélé qu’Halo: Campaign Evolved proposera trois missions exclusives servant de mini-préquelles au jeu d’origine. Par contre, on préfère vous prévenir, mettez des lunettes de soleil : les environnements sont tellement lumineux et colorés qu’ils rendraient la vue à un aveugle. On apprend également que le jeu sortira le 28 juillet prochain.

Difficile de vous donner un avis sur le gameplay avec cette nouvelle bande-annonce, puisque les séquences de jeu n’excèdent jamais trois secondes. Mais ça a toujours l’air mieux que l’extrait de 13 minutes partagé en novembre dernier, qui montrait un gunfeel beaucoup trop mou, des stutters dégueulasses et des visuels qui laissaient planer le doute quant à l’utilisation de l’IA générative.

Quoi qu’il en soit, on ne peut plus reculer : Halo: Campaign Evolved arrivera le 28 juillet. Si vous êtes curieux, vous pouvez toujours l’ajouter à votre liste de souhaits depuis sa page Steam. Le jeu sera aussi disponible dans le Xbox Game Pass, contrairement au prochain CallOf’.