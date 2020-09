Comme prévu, Halo 3: ODST est désormais disponible sur Steam au sein de la Master Chief Collection. Si vous êtes fans d’aliens rosâtres et de flingues à piou-piou, vous pouvez vous procurer le bundle à 40€ contenant 6 jeux de la licence ou acheter ce volet individuellement pour 10€. Il devrait aussi être disponible dans le Xbox Game Pass PC.

Rappelons que Halo 3: ODST est initialement sorti en septembre 2009 sur Xbox 360 et que cette version remasterisée offre, bien sûr, des visuels retravaillés. Cet épisode vous propose d’endosser le rôle d’un soldat ODST et de découvrir les événements précédant Halo 3 – quel programme excitant ! Malheureusement, n’ayant plus de gel hydroalcoolique pour se désinfecter les mains après y avoir joué, il y a peu de chance que la rédaction de NoFrag vous en propose un test.

La Master Chief Collection sera bientôt complétée par la sortie de Halo 4, toujours prévu pour 2020 si l’on en croit la roadmap :