Ground Branch sortira en 1.0 le 16 juillet prochain, 20 ans après son annonce

Eh oui, c’est en 2006 que drloser titrait « Un ex de RSE espère créer un jour un nouveau FPS orienté simulation ». Et si plus personne ne sait ce qu’est RSE aujourd’hui, c’est parce qu’il s’agissait de Red Storm Entertainment (Tom Clancy’s Rainbow Six), studio fermé par Ubisoft en mars dernier. Douze ans plus tard, Ground Branch – car c’est bien de ce jeu tactique dont on parle –, sortait en accès anticipé, dans un état discutable. Si initialement, il ne devait durer que 12 à 24 mois supplémentaires, le développement a finalement pris un poil plus de temps. Et d’ailleurs, même si les notes sont plutôt bonnes sur la page Steam, beaucoup s’accordent à dire que le titre n’est sans doute pas encore tout à fait terminé. Mais MicroProse, éditeur du jeu depuis 2021, en a peut-être eu un peu marre de mettre du pognon dans le projet, et a gentiment poussé les devs à passer en version finale. La bascule se fera le 16 juillet prochain.

Si vous parcourez les archives, vous verrez qu’à la rédac, on a un peu lâché l’affaire. La dernière news date de 2023, malgré des mises à jour régulières. Mais la venue de cette 1.0 sera l’occasion idéale pour se replonger dedans. En attendant, on n’a vraiment aucune idée de ce qu’est réellement devenu le projet, puisqu’on n’y a pas touché depuis au moins trois ans. Pour ceux qui avaient suivi de plus ou moins près, les développeurs ont tout de même partagé une sorte de patch note géant avec tout ce que cette mise à jour embarquera.

Si vous êtes intéressé par Ground Branch, vous pouvez toujours craquer pour l’accès anticipé actuellement à –15 % sur Steam, soit moins de 22 € jusqu’au 9 juillet, avant qu’il ne passe en version finale le 16 juillet.