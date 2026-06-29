Dimhaven – The Lost Source, le puzzle game successeur spirituel de Quern, a enfin débarqué

Étonnamment, sur NoFrag, on ne vous a jamais parlé de Quern. C’est pourtant un excellent jeu d’aventure à énigmes, très apprécié des joueurs et encensé par la presse. Eh bien, il se trouve que l’équipe de développement derrière ce titre est de retour avec une nouvelle expérience qui semble ambitionner de détrôner son précédent succès. Dimhaven – The Lost Source est sorti, et est ainsi le fruit d’une vision qui a déjà fait ses preuves, agrémenté de nouvelles idées destinées à sublimer la formule.
Si vous choisissez d’entreprendre cette enquête insulaire, munissez-vous d’un bloc note, d’un crayon et de toute la matière grise que vous conservez dans vos placards neuronaux, parce-que Dimhaven ne vous fera aucun cadeau de ce côté-là ! Attendez-vous à une aventure exigeante qui, à l’inverse de son prédécesseur, mise ici sur une héroïne à la personnalité marquée et donne une vraie place à la narration. Narration servie d’ailleurs par une direction artistique rétro fort agréable à la rétine.
Pour notre part, la découverte de la démo avait été un réel plaisir, et indiquait une expérience prometteuse – ce qui a depuis été confirmé par les premiers retours des joueurs, déjà largement positifs. Elle est d’ailleurs toujours disponible, si vous souhaitez vous y essayer avant d’impliquer votre carte bleue dans l’histoire. Une fois votre choix fait, sachez que le titre bénéficie actuellement de 15 % de réduction, et se retrouve donc à 22 €. Que vous passiez à la caisse où souhaitiez simplement l’ajouter à votre wishlist, ça se passe sur la page Steam de Dimhaven – The Lost Source.
Je viens de regarder et la démo fini au moment ou ça devient moins bon.
Le jeu annonce « ne pas prendre le joueur par la main », mais au final, tu as aucune idée si le puzzle devant toi est à faire maintenant ou si il te manque des trucs pour le faire.
Et beaucoup d’énigmes sont assez faciles (les indices sont clairs), mais simplement artificiellement longue à accomplir. On passe 10 minutes à décoder un alphabet qui va servir 1 fois, 30 secondes dans le jeu. Et l’histoire prend rapidement une tournure étrange, comme si la démo avait été faite par une autre équipe.
Quelques avis Steam que je trouve justes :
« game has legs. really liked the demo but the full game feels half baked. hint system needs work. cant in good conscience recommend this game in its current state. »
« Didn’t like it. Its really a shame because the first half of the game is really great! A mysterious adventure with puzzles that are fun to solve and fit together, and by the time you’re far enough into the game that you can no longer refund, the puzzles become extremely boring and tedious, and none of the interesting concepts and hands on approach to puzzle solving is used anymore, and quickly becomes stare at this thing until you figure it out. I generally enjoy puzzles, but so many of them later on had me going « How is THAT the solution? » »
Pas trop d’accord et je suis plutôt vers la fin. C’est juste que les énigmes sont moins évidentes que dans un Myst, par exemple, ce qui fait qu’on est plus facilement perdu. Le lien est parfois ténu, et il faut vraiment faire attention à chaque détail. C’est donc un peu frustrant par moments, car on ne sait pas si on part dans la bonne direction ou si on fait n’importe quoi. Mais, pour éviter de rester bloqué comme un con, le jeu propose des indices pour orienter le joueur s’il le souhaite. Ce n’est pas du tout la réponse aux énigmes, mais juste une piste qui va te dire qu’il faut insister dans telle direction.
En revanche, j’ai rencontré un bug plutôt gênant à plusieurs reprises : un objet récupéré n’aparaît pas dans l’inventaire, il faut recharger une sauvegarde. Du coup, je sauvegarde avant de récupérer chaque objet maintenant.
Un deuxième point négatif sur l’un des puzzles : j’ai eu l’impression de l’avoir résolu (toutes les conditions semblaient correctes), mais ça ne marchait pas. Il a fallu placer les éléments d’une autre manière (tout en respectant toujours les conditions) pour que ça fonctionne, comme si les devs n’avaient pas vu qu’il y avait plusieurs possibilités.
Connectez-vous pour laisser un commentaire