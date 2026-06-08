DOOM: The Dark Ages | Revelations : un premier DLC énervé avec un grappin pour le 7 juillet prochain

À l’occasion de l’Xbox Games Showcase, id Software a annoncé la sortie prochaine de Revelations, le premier DLC de DOOM: The Dark Ages : ce sera pour le 7 juillet 2026. Même si on n’avait aucun doute sur la capacité du studio à nous produire un nouveau contenu intéressant, on doit dire que le trailer nous a collé un grand sourire : on nous montre des séquences très enthousiasmantes avec une lance, puis des mouvements beaucoup plus aériens que dans le jeu de base, notamment grâce à un grappin. Des capacités qui nous donnent furieusement envie de retourner défoncer du démon à la chaîne, surtout avec cette merveilleuse bande-son.
En revanche, les cinématiques semblent toujours aussi nanardesques, et notre Doomguy perd progressivement ses vêtements. À ce rythme-là, il sera sans doute complètement à poil dans le prochain DLC. Niveau scénario, il est possible qu’on ait des sortes de sauts dans le temps ou à travers les univers, car on peut apercevoir un niveau du tout premier DOOM, mais peuplé des ennemis de The Dark Ages et des sortes de cauchemars évoquant des environnements terrestres.
En attendant le 7 juillet prochain, vous pouvez déjà ajouter le DLC DOOM: The Dark Ages | Revelations à votre liste de souhaits depuis sa page Steam. On sait bien que tout bon lecteur de NoFrag possède déjà sa copie de DOOM: The Dark Ages, mais dans le doute, vous pouvez le trouver à un prix raisonnable sur le Microsoft Store : il est actuellement en promo à 27 € au lieu des 80 boules habituelles. À noter que si le jeu de base est inclus dans le Xbox Game Pass, le DLC ne le sera sans doute pas – ou du moins, pas à sa sortie.
Hate de me faire ce DLC ! On voit que Dark Ages se « Doom-Eternalise » en troquant les méchas/dos de bestiaux par la verticalité des combats.
Pour le coté flashback avec les niveaux classiques, je pense que ça sera un peu des secrets/easter eggs planqués comme dans Doom 2016 qui proposait ce genre de séquences. Le truc vraiment lore/flashback est l’évocation du nom « Taggart » pour la première fois dans un jeu, et qui validerait la thèse des bouquins sur Doom des années 90 au niveau de ses origines.
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