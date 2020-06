Deep Rock Galactic, dont vous pouvez retrouver notre test ici, reçoit aujourd’hui sa toute premiere mise à jour depuis sa sortie officielle le 13 mai dernier. Pas d’énorme bouleversement mais plutôt de petits ajouts et, forcément, des corrections de bugs en tout genre. Ainsi, les développeurs ont ajouté tout le bestiaire du jeu dans le manuel directement consultable en jeu. Également au programme, trois nouveaux objectifs secondaires et surtout un nouvel ennemi : le KORLOK TYRANT-WEED. Son cœur est protégé et enfermé dans une coquille, il faut donc attendre que cette dernière s’ouvre pour pouvoir lui infliger des dégâts. En attendant, le KORLOK TYRANT-WEED se défend en faisant pousser du sol des sortes de tentacules qui crachent des projectiles sur les joueurs. Vous pouvez voire à quoi cela ressemble dans une vidéo prise au hasard sur YouTube :

Le reste de la mise à jour se concentre sur de petites améliorations dont vous pouvez trouver la liste complète ici.