Starward Industries, un studio fondé par des anciens de CD Projekt (The Witcher, Cyberpunk 2077) ou Techland (Dying Light), vient d’annoncer son premier projet : The Invicible. C’est une aventure solo à l’ambiance sci-fi dans un univers rétro-futuriste qui devrait vous emmener explorer une planète. Quelques images sont d’ailleurs visibles sur la page Steam. En dehors de ces informations, on ne sait pas encore grand chose. Le jeu devrait sortir en 2021.

Vous êtes scientifique à bord d’une expédition interstellaire, et vous vous retrouvez soudain au cœur d’une mission de sauvetage cruciale. Vous atterrissez sur la planète Regis III pour retrouver les membres d’équipage disparus grâce à un équipement spatial avancé, tout en comptant sur votre intelligence et votre instinct pour survive sur cette planète inhospitalière. Vous découvrirez vite que Regis III renferme de terribles secrets que vous révélerez tout en reconstituant le sort de votre équipage. Pendant que vous plongez dans le mystère, vous réalisez qu’il n’y a pas que vous sur cette planète, et que certains lieux comme celui-ci ne devraient peut-être pas être explorés. Mais il est trop tard pour faire marche arrière.