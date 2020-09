Découvrez la bande-annonce de Postal: Brain Damaged

C’est lors du Realms Deep 2020 que Postal: Brain Damaged s’est dévoilé via une bande-annonce, visible ci-dessous. C’est bizarre, bourrin et gore, vous pouvez défoncez des vieilles à coup de pelle, des mecs en couche essaient de vous frapper avec d’énormes godemichets et vous pouvez pisser où bon vous semble : pas de doute, il s’agit bien d’un Postal. Le tout dans un style rétro qui devrait plaire aux nostalgiques. Il semble en tout cas meilleur que Postal 4, ou tout du moins plus intéressant. Une page Steam est déjà disponible pour le jeu et bien que l’on n’ait pas de date de sortie précise pour le moment, le titre est prévu pour 2021.