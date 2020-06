Resident Evil 8, officiellement appelé Resident Evil Village, a été dévoilé hier lors de l’événement de présentation de la Playstation 5. De quoi être satisfait car il s’agit, à l’instar du précédent opus, d’un FPS ! Vous pouvez découvrir la bande-annonce en 4K (mais pas en 60 FPS) ci-dessous :

Ce nouveau volet, dont le protagoniste reste Ethan de RE7, semble aller vers quelque chose de plus ésotérique et surnaturel : château en ruine, village isolé dans la montagne, sorcières et loups-garous seront de la partie.

On peut également y découvrir la nouvelle tête de Chris Redfield. Rappelons que ce personnage semble atteint d’une maladie rare puisque son apparence change à chaque épisode ou presque.

Pour l’instant, aucune date de sortie officielle n’a été dévoilée si ce n’est un vague “2021”.