Les développeurs avaient donné leur verdict en novembre 2019, l’état du FPS multijoueur asymétrique Deathgarden: Bloodharvest était critique et il lui restait peu de temps. Aujourd’hui, Behaviour Interactive a annoncé la date tragique de sa disparition définitive. Le 12 août 2020, les serveurs seront débranchés et le jeu ne sera ainsi plus jouable. Deathgarden rejoindra alors la fosse commune des FPS trop médiocres pour avoir trouvé leurs publics.

Petit à petit, au rythme des feuilles tombant des arbres et des saisons glissant sur nos années, le temps fera son office. Les dernières personnes à se souvenir encore de l’existence de ce jeu l’oublieront. Il ne restera bientôt de lui que le néant… ainsi qu’une poignée d’articles sur NoFrag sur lesquels tomberont quelques archéologues de l’Internet un peu curieux.