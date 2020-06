Dévoilé en début d’année, Cosmophobia a montré un peu plus de gameplay à l’occasion de l’Upload VR Showcase: Summer Edition. Si vous n’êtes pas cardiaque, vous pouvez découvrir ci-dessous cette nouvelle bande-annonce de 2 minutes :

Mélangeant rogue-lite et horreur, Cosmophobia vous piège dans un vaisseau en détresse occupé par des robots belliqueux et des créatures monstrueuses. Vous devrez alors récupérer des ressources afin de concevoir votre équipement et explorer les lieux. À chaque partie, la structure des niveaux, les objets à ramasser et les rencontres sont modifiés et vous ne saurez jamais à quoi vous attendre.

Pour le moment, aucune date de sortie précise n’a été dévoilée pour Cosmophobia qui devrait “arriver bientôt” d’après sa page Steam. À tous les coups, c’est encore votre serviteur qui va devoir tester “le jeu qui fait peur” et ne plus fermer l’œil pendant six mois.