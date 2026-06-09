Le spin off SILENT HILL : Townfall se précise avec une sortie le 24 septembre prochain

On n’a pas particulièrement l’habitude de causer Silent Hill ici. Et pour cause ! Mis à part la très courte expérience Short Message ou encore quelques passages spécifiques de Silent Hill 4, la vue à la première personne ne rime pas vraiment avec la licence culte de survival horror. Eh bien, c’est sur le point de changer cet automne avec le dernier titre en date qui, dans la lignée de Silent Hill f, viendra continuer d’étendre l’univers de la série à travers un nouveau spin off : Townfall.

Nous incarnerons ici Simon Ordell, qui devra faire face à son passé en explorant la ville insulaire de St. Amelia (surprenamment nimbée d’une épaisse brume). Pour nous aider dans nos péripéties horrifiques, le jeu mettra à notre disposition le CRTV, une petite télévision portative, qui fera aussi bien office de vecteur narratif que de support au cours des énigmes. Assez classiquement pour ce genre de titre, les affrontements ne seront pas toujours la meilleure option pour privilégier sa survie, et il faudra parfois ruser ou faire preuve de furtivité afin de voir le bout de l’aventure. Conclusion qui, à l’instar du jeu précédent, sera influencée par les décisions prises par le joueur.

En attendant le remake de Silent Hill premier du nom, ce nouveau hors-série fera donc son arrivée le 24 septembre de cette année, comme annoncé lors du dernier State of Play. Une bonne nouvelle pour les fans de la licence, qui sont largement servis depuis que la machine a été relancée par Konami en 2024 avec le retour de Silent Hill 2. Si vous faites partie des enthousiastes, vous pouvez donc vous rendre sur la page Steam de SILENT HILL : Townfall afin de mettre ce nouveau titre dans votre liste de souhaits.