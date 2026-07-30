La traque aux lapinous peine à convaincre suite à la sortie de Carnival Hunt

Comme annoncé, Carnival Hunt, le jeu multi asymétrique se déroulant dans l’univers du carnaval horrifique, est sorti en accès anticipé ce 23 juillet. D’un côté, vous avez une équipe de cinq joueurs qui incarnent les lapins mécaniques devant coopérer pour s’échapper et de l’autre côté, un autre joueur incarne le monstre avec des capacités spéciales, dont l’objectif est de stopper les lapins dans leur fuite. Les deux camps ont besoin de gérer avec précaution l’utilisation des clés qui permettent de régénérer la jauge de montage pour les déplacements, et d’activer divers mécanismes. Même si le concept a l’air, aux premiers abords, plutôt intéressant, les premiers retours sur Steam sont moyens et pointent du doigt le déséquilibre notable entre le monstre et les lapins, les divers bugs, les problèmes d’optimisation et de serveurs (notamment la stabilité et le rollback).

À la rédac, il y a très peu de chances que l’on se penche sur ce jeu d’horreur, qui n’a pour lui que la vue à la première personne, sans les pétoires. Mais si à tout hasard, vous seriez intéressés par Carnival Hunt, l’accès anticipé est actuellement en promotion à -10 % sur Steam jusqu’au 6 août, soit environ 18 €.