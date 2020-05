Le chapitre normand de Post Scriptum est sorti le 23 avril dernier. Il apportait deux nouvelles cartes : Utah Beach et Sainte-Mère-Église. Malheureusement, Carentan, initialement prévue pour sortir en même temps, avait été retardée. Elle arrivera finalement demain, le 28 mai à 16h00. Avec elle : de nouveaux tanks américains, et de beaux uniformes pour représenter fidèlement la 101st Airborne et la 6th Fallschirmjäger (à vos souhaits).