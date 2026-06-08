Call of Duty 23: Modern Warfare 4 montre son DMZ dans une séquence qui ne ressemble à rien

Pendant l’Xbox Games Showcase, Activision a partagé son trailer de DMZ, le mode extraction shooter, comme il l’avait annoncé. En revanche, on se demande bien pourquoi ils ont fait un montage chiant comme la pluie pour faire croire que DMZ est un mode plus ou moins scénarisé, alors que tout le monde sait qu’il suffit de courir et sauter comme des poulets sans tête dans ce mode de jeu – et dans tous les autres aussi.

À la rédac, ça nous en touche une sans faire bouger l’autre, mais on l’essayera certainement, afin de voir à quel point ça ne nous plaît pas. Pour rappel, Call of Duty 23: Modern Warfare 4 sortira le 23 octobre 2026 et la fin de la bande-annonce laisse sous-entendre que le mode DMZ sera également à cette date. En attendant d’en être certain, si vous êtes un gros pigeon et que vous n’avez aucun goût, vous pouvez déjà précommander le jeu pour 70 € sur Steam, Battle.net et même le Microsoft Store, si vous aimez vous faire du mal.