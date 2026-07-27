Petite révolution chez Infinity Ward : Call of Duty 23: Modern Warfare 4 n’aura pas de bloom

Il y a quelques semaines, Infinity Ward, qui développe Call of Duty 23: Modern Warfare 4, a publié une nouvelle vidéo sur les coulisses du développement du jeu. Ils y parlent de la manière d’adapter les animations et le comportement des armes suite à des essais avec les vraies versions sur des stands de tir. Les précédents Call of’ étaient déjà des références sur ces aspects, et on comprend pourquoi : ils mettent les moyens. Mais le plus intéressant, c’est que les développeurs sont revenus sur le bloom, un procédé qui envoie la balle aléatoirement dans un cône lorsque l’on tire à la hanche (et peut-être aussi en visant, corrigez-nous en commentaires). Dans le prochain opus, il sera tout simplement supprimé, et la zone de flou sur la mire sera réduite pour être plus réaliste, tout en permettant de mieux voir ses cibles. Cela peut paraître anodin, vu de l’extérieur, mais les habitués risquent d’être un peu chamboulés : moins d’aléatoire, donc plus de skill.

Bon, on ne va pas vous mentir, on ne porte pas particulièrement la licence Call of Duty dans notre cœur à la rédaction, mais la proposition différente du prochain épisode pourrait davantage nous intéresser – au moins pour son solo, qui ne pourra pas être pire que le précédent. Quant au multijoueur, il sera probablement très bon pour le genre, comme tous les ans. Encore faut-il l’aimer.

Call of Duty 23: Modern Warfare 4 est toujours prévu pour le 23 octobre 2026. Il sera disponible sur Steam, Battle.net et le Microsoft Store, au tarif de 70 €.