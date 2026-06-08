Prévoyez des draps de rechange : Metro 2039 arrive en février 2027

Lors de l’Xbox Games Showcase, les Ukrainiens de 4A Games ont publié un nouveau trailer pour Metro 2039. Et si on était déjà très enthousiastes sans avoir vu la moindre séquence de gameplay il y a quelques mois, cette nouvelle vidéo a achevé de nous convaincre. L’ambiance a l’air extraordinaire, le scénario semble vraiment intéressant, et les combats donnent très envie de défoncer les adversaires à coups de fusils à pompe.

Difficile d’en dire beaucoup plus pour l’instant, si ce n’est que le jeu est annoncé pour février 2027 et qu’on bavera sans doute sur tous les trailers de présentation d’ici là. En attendant, vous pouvez toujours ajouter Metro 2039 à votre liste de souhaits sur Steam ou Epic Games Store.