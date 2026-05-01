Le bodycam-FPS Better Than Dead sortira le 12 mai prochain

Découvert en août dernier, Better Than Dead est un FPS solo surfant sur la vague des bodycam-FPS. Si le développeur solo du studio MONTE GALLO semble tout miser sur les visuels réalistes, on se demande si ça suffira pour en faire une expérience intéressante. En effet, on s’interrogeait sur l’intelligence des ennemis il y a neuf mois, et les bribes de gameplay partagées par l’éditeur MicroProse Software (Darkenstein 3D, Afterconflict, Dagger Directive) ne nous rassurent pas vraiment : il est fort probable que les adversaires restent plantés comme des glands au milieu des pièces.

En revanche, le trailer laisse penser que le gunfeel sera bien violent, ce qui est un minimum pour ce type de jeu. On le testera sans aucun doute, histoire de voir s’il vaut vraiment le coup.

En attendant le 12 mai, si Better Than Dead vous intéresse, vous pouvez toujours l’ajouter à votre liste de souhaits depuis sa page Steam.