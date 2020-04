Observer dévoile sa version Redux

Après un court extrait dévoilé en février, la version remastérisée du simulateur d’enquête cyberpunk Observer se dévoile aujourd’hui davantage dans une nouvelle vidéo. On apprend ainsi qu’il ne s’agira pas seulement d’une refonte graphique mais que le gameplay aussi sera amélioré. Le scénario a également été remanié avec de nouvelles histoires.

Sorti en 2017, le test de NoFrag se concluait ainsi :

Un plat qui manque de gras

Tout ceci est très négatif, mais l’habillage d’Observer réussit à le tenir à bout de bras. Au final, mes regrets sont liés à des manquements, pas forcément à des problèmes. Observer aurait pu être plus, mais il n’est qu’un walking simulator deluxe. Avec un peu d’effort il aurait pu être un formidable jeu d’aventure, mais il reste une expérience forte et j’ai même envie de dire indispensable si vous aimez le cyberpunk et que les screenshots qui émaillent l’article vous plaisent.