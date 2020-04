Bloober Team (Layers of Fear) vient d’annoncer, à travers un court teaser, qu’Observer va recevoir une version Redux. Le simulateur d’enquête cyberpunk, sorti en 2017, va subir une petite cure de jouvence pour préparer la nouvelle génération de console. En janvier dernier, on pensait que les polonais travaillaient sur un second opus, et bien : pas du tout. Vous pouvez toujours retrouver notre test à cette adresse, qui se concluait ainsi :

Un plat qui manque de gras

Tout ceci est très négatif, mais l’habillage d’Observer réussit à le tenir à bout de bras. Au final, mes regrets sont liés à des manquements, pas forcément à des problèmes. Observer aurait pu être plus, mais il n’est qu’un walking simulator deluxe. Avec un peu d’effort il aurait pu être un formidable jeu d’aventure, mais il reste une expérience forte et j’ai même envie de dire indispensable si vous aimez le cyberpunk et que les screenshots qui émaillent l’article vous plaisent.