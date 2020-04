Ring of Elysium vient de débuter sa huitième saison, Aftermath, sur une nouvelle carte, Vera. Pour traverser cette carte montagno-désertique : une nouvelle moto, un SUV et un camion pour bien polluer. Sans oublier une nouvelle arme que les joueurs PUBG doivent bien connaître, la Scar-H. Vera étant une carte plus petite, orientée vers l’action, elle est disponible uniquement en solo et squad de 3 joueurs.

Notez qu’Europa island restera disponible, une fois par semaine, le lundi. Je vous passe les détails sur les skins, les récompenses et, comme d’habitude, le battle pass toujours au même prix. Toutes les informations sont disponibles à cette adresse.