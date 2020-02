La saison 7 de Ring of Elysium se terminera le 9 avril prochain. La suivante introduira une nouvelle carte, Vera, à l’ambiance désertique et post-apocalyptique. Ce nouvel environnement sera l’occasion d’utiliser de nouveaux véhicules et équipements qui seront dévoilés plus tard. Concernant la saison en cours, plusieurs événements temporaires devraient avoir lieu. Le premier, en mars, sera un team deathmatch en 4vs4. Enfin, les développeurs travaillent sur un nouveau système illumination pour la saison 8 que vous pouvez découvrir sur les vidéos ci-dessous :