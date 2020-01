Quelques jours après le début de sa nouvelle saison, les développeurs de Ring of Elysium annoncent travailler sur une nouvelle carte totalement différente car ils considèrent les deux premières, Mt. Dione et Europa, synonyme d’un jeu trop lent. Europa était trop grande et trop dense. Pour preuve, seulement 11 % des engagements avaient lieu entre 100 et 200 mètres. La prochaine carte devrait permettre un style de jeu plus rapide, avec des lignes beaucoup plus ouvertes pour offrir la possibilité d’affrontements à moyenne et longue distance. Adieu la végétation abondante d’Europa Island. Côté direction artistique, ils annoncent un design plus sérieux et réaliste. Sans doute pour se rapprocher un peu plus de PUBG. Enfin, le système de zone devrait être différent et plus oppressant afin de forcer les joueurs à rester en mouvement. Néanmoins, aucune image pour le moment : il faudra être encore un peu patient pour découvrir ce que prépare RoE.