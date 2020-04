Grounded, le prochain projet du studio Obsidian Entertainment (Fallout: New Vegas, Pillars of Eternity, The Outer Worlds) et qui rappelle beaucoup le film Chérie, j’ai rétréci les gosses, sera davantage dévoilé lors d’un stream Inside Xbox ce soir aux alentours de 23h40. Ce sera aussi l’occasion de poser vos questions aux développeurs, alors n’hésitez pas à leur demander pourquoi ils continuent de faire des FPS !

On ne peut pas vraiment dire que les vidéos de gameplay diffusées jusqu’à maintenant nous aient donné particulièrement envie mais, sait on jamais Grounded sera peut-être le coup de cœur 2020 de la rédaction. À noter que l’émission renseignera aussi les curieux sur ce qui arrive prochainement dans Sea of Thieves, les performances de la Xbox Series X ou encore Gears Tactics. Si tout ça vous intéresse, rendez-vous ce soir sur la chaine twitch de Xbox.