Une vidéo de gameplay pour Grounded, le nouveau jeu Obsidian

Vous pouvez découvrir ci-dessus une vidéo de gameplay de Grounded, le prochain projet du studio Obsidian Entertainment (Fallout: New Vegas, Pillars of Eternity, The Outer Worlds), enregistrée à la PAX East 2020.

Étonnamment, il ne s’agit pas d’un RPG mais d’un jeu de survie multijoueur dans lequel les joueurs incarnent des enfants réduits à la taille d’insectes explorant un jardin. Les développeurs expliquent que la progression se fera comme dans un Metroidvania, à savoir qu’il faudra crafter des objets spécifiques afin de pouvoir débloquer de nouvelles zones à explorer. Sinon, le jeu a l’air totalement générique et inintéressant, en plus de proposer un style visuel vraiment moyen, pour rester poli.

Et si vous vous posiez la question : non, l’existence de Grounded n’est pas la faute de Microsoft car le projet était déjà en développement lorsque la firme a racheté Obsidian.