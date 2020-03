Du 1er au 8 avril prochain, PUBG introduira un mode de jeu temporaire pour satisfaire les fans d’heroic-fantasy. Intitulé Fantasy Battle Royale, il vous permettra de choisir parmi 4 classes : Barbarian, Wizard, Ranger et Paladin. Évidemment, chacune possède des capacités uniques : le barbare est un spécialiste du corps-à-corps avec beaucoup de points de vie alors que le Paladin est capable de soigner ses coéquipiers. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sur la page dédiée. Âmes sensibles s’abstenir. Fantasy Battle Royale est jouable uniquement en TPP et par squad de quatre sur Erangel, renommée Dragon’s Isle pour l’occasion. De plus, un système de craft fait aussi son apparition pour améliorer vos armes et équipements. Donc, pas de loot classique, mais principalement des matériaux pour le crafting. Bien évidemment, des drops sont toujours présents et renferment un buff d’invincibilité de 30 secondes et peuvent contenir une gemme pour upgrader automatiquement votre équipement au niveau 5. Enfin, seulement deux véhicules aux couleurs douteuses sont disponibles.

Notez qu’il n’y a pas de friendy fire, et que vous ne gagnez pas d’expérience dans ce mode de jeu. Néanmoins, vous remportez quelques BP pour débloquer les skins exclusifs à l’événement.

Je vous laisse découvrir le trailer qui accompagne cette mise à jour. C’est… particulier.