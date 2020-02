Il y a une dizaine de jours, VentureBeat s’illustrait en postant une vidéo de gameplay de 10 minutes sur Doom Eternal. Et c’est ainsi qu’on découvrait le même journaliste qui avait galéré sur le tutoriel de Cuphead passer littéralement 10 minutes bloqué dans un niveau du prochain jeu d’id Software. 10 minutes aussi gênante pour lui, que pour les spectateurs, tant le niveau de cet homme était affligeant de nullité.

Face à la tempête de commentaires négatifs, VenturaBeat a finalement préféré retirer la vidéo. Aujourd’hui, Dean Takahashi l’auteur original de la vidéo, se fend d’un article où il tente de se justifier et d’expliquer son niveau d’incompétence. Journaliste de qualité jusqu’au bout, il a même reposté la vidéo en l’affublant d’une piste de commentaire audio inaudible car sous-mixé. Un champion.

Par amour pour vous, nos très chers lecteurs, j’ai lu l’article en entier. On y apprend que Dean Takahashi sait qu’il n’est pas un pro-gamer “et alors ?“. Il ne rédige qu’une demi-douzaine de tests par an et “couvre les jeux vidéo depuis 23 ans”. Ce qui devrait, normalement, lui donner les compétences nécessaires pour ne pas passer pour un abruti fini dans une phase de gameplay relativement simple, non ?

La cause que défend notre ami : c’est surtout ce qui a en partie poussé drloser à fonder NoFrag, il y a bientôt 20 ans. Ces prétendus “journalistes” du jeu vidéo qui ne savent pas jouer. On ne lui demande pas d’être un PGM, mais bon, même un singe bonobo sait jouer à Pacman !