Son exclusivité temporaire sur l’Epic Games Store a fait couler beaucoup d’encre en 2019, soyez heureux : l’excellent Metro Exodus (selon notre test), reviendra, comme prévu, sur Steam le 15 février prochain. Selon un sondage maison, Vous étiez près de 50 % à ne pas vouloir acheter le jeu à cause de cette exclusivité. La page Steam est d’ores et déjà disponible.

Journey beyond in the critically acclaimed #MetroExodus – returning to the Steam Store on Saturday 15th February 2020. Release times as follows:

00:00 ET

5:00 GMT / UTC

6:00 CET

6:00 AEDT

Those of you that have been waiting, thank you for your passion and patience. pic.twitter.com/gouNZkgFUL

— Metro Exodus (@MetroVideoGame) February 6, 2020