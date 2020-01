Nous n’avons pas vraiment l’habitude de vous détailler les mises à jour de Destiny 2 sur NoFrag. Mais quand c’est l’occasion de se moquer, on ne peut pas résister.

Hier est donc sorti la mise à jour 2.7.1 qui prévoyait surtout d’améliorer et corriger de nombreux aspects du jeu. Sauf que les joueurs se sont surtout vite rendu compte qu’une partie des récompenses qu’ils avaient obtenu en jeu avaient disparu de leurs inventaires : Glimmer, Bright Dust, etc. Quelques heures seulement après la mise en ligne de la mise à jour Bungie réagit donc sur Twitter et finit par fermer temporairement les serveurs du jeu. La solution a finalement été de revenir avant cette mise à jour.

Évidemment toute progression effectuée depuis la sortie de la 2.7.1 a également été annulée au passage. Rien de surprenant dans toute cette histoire puisqu’on savait déjà que Destiny 2 souffrait, comme d’autres, d’un handicap.