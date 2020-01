Un trailer et des infos pour le remaster Kingpin: Reloaded

Je suis l’arme absolue contre les enculés, enculé !

3D Realms a dévoilé aujourd’hui Kingpin: Reloaded, un remaster du FPS insolant sorti en 1999. Vous pouvez retrouver ci-dessus la bande-annonce résumant la subtile histoire du jeu à grand renfort de “motherfuckers” vaguement bippés et de musique de Cypress Hill. Le remaster promet un mode “graphismes améliorés” et le support des résolutions 4K et ultra-wide, tandis que le jeu lui-même sera retravaillé, offrant de nouveaux systèmes de quêtes et de dialogues. Vous pouvez découvrir ci-dessous quelques screenshots :

Certains prétendront que ce sont ses visuels, son ambiance cradingue, son OST par Cypress Hill ou son système de gang à gérer qui ont marqué les esprits, mais, en réalité, on se souvient de Kingpin surtout pour ses dialogues et doublages savoureux :

Malheureusement, rien n’indique que les fantastiques doublages français soient de la partie pour ce remaster. Kingpin: Reloaded sortira quelque part en 2020 sur PC, Xbox One, PS4 et Switch à un prix encore non-indiqué.