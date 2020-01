Les derniers drivers Nvidia, 441.87, introduisent un limiteur de FPS directement dans le panneau de contrôle. Malheureusement, malgré l’intérêt d’une telle fonction, celle-ci ajoute un input lag plus important que les options déjà présentes dans plusieurs jeux : Counter-Strike: Global Offensive, PUBG ou encore Overwatch. C’est en tout cas le résultat observé par Battlenonsense dans sa nouvelle vidéo, visible ci-dessous. En résumé, pour obtenir l’input lag le plus faible possible, il vaut mieux utiliser la limitation de FPS directement dans le jeu, si celui-ci le propose.