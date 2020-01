Initialement prévue pour fin janvier, la prochaine mise à jour du jeu de combat en VR Blade & Sorcery a été repoussée à avril afin d’y rajouter du contenu. Celle-ci proposera notamment une refonte du système de magie qui permettra de fusionner différents sorts ainsi que la possibilité pour les joueurs et les PNJ de porter des armures.

Deux sorts aux noms assez explicites seront également ajoutés : Gravité et Feu. Il sera d’ailleurs possible d’appliquer les effets magiques d’un sort sur les armes afin de varier les plaisirs. Le design des personnages sera également retravaillé, ce qui ne fera pas de mal.

Bien sûr, tout cela sera ouvert au modding afin de laisser libre court à la créativité des moddeurs qui en profiteront certainement pour faire du Star Wars.

Rappelons que Blade & Sorcery simule des combats médiévaux-fantastiques à coups d’épées et de magie, le tout géré par un moteur physique assez poussé. Pour l’instant en accès anticipé, le jeu ne propose pas de campagne mais plusieurs arènes dans lesquelles le joueur affronte des vagues de mobs (en slip ou habillés) à l’aide de plus d’une dizaine d’armes et d’une poignée de sorts. Blade & Sorcery est disponible à 20€ sur Steam.