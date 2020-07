Yupitergrad : jouez à Tarzan dans l’espace et en VR

Yupitergrad est un nouveau FPS en VR, développé par le studio derrière Neverout et Overflight. Le jeu vous proposera de parcourir des niveaux au style rétro-futuriste tel un Tarzan de l’espace grâce à votre double grappin. D’après le teaser visible ci-dessus, séquences de plateforme et énigmes seront apparemment au rendez-vous. Le tout sous une direction artistique utilisant la technique de l’ombrage de celluloïd, plus communément appelé cell-shading. On en apprend tous les jours avec NoFrag ! Par ailleur, les développeurs se targuent d’avoir crée un jeu sans motion-sickness grâce à un design innovant.

Yupitergrad devrait sortir entre juillet et septembre 2020 sur HTC Vive, Oculus Rift, et Steam. Des versions PSVR et Occulus Quest sont prévues pour plus tard. Aucun prix n’a été communiqué pour le moment.