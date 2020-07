Snapshot VR : du paintball bientôt dans votre salon

Snapshot VR tente de reproduire en réalité virtuelle l’expérience du paintball professionnel. Dans des parties d’une durée moyenne de seulement 45 secondes, deux équipes de cinq joueurs s’affrontent au fusil à billes. Le jeu proposera les cartes officielles du tournoi américain de paintball, la National Xball League, et permettra aussi aux joueurs d’importer leurs propres cartes grâce à un éditeur de niveau relativement simple.

Snapshot VR sera disponible sur Viveport le 28 juillet et en accès anticipé sur Steam plus tard cet été. Le jeu prendra en charge l’Oculus Rift, l’Oculus Rift S, HTC Vive, HTC Vive Pro, Vive Cosmos et Vive Cosmos Elite, Windows Mixed Reality et Valve Index avec prise en charge d’appareils VR supplémentaires lors du lancement complet. Des fonctionnalités et du contenu supplémentaires seront publiés tout au long de l’accès anticipé.

Aucun prix n’a été communiqué pour l’instant.