Du gameplay pour Star Wars: Squadrons

Profitant de leur événement EA Play Live, Electronic Arts a dévoilé en vidéo les premières images de gameplay pour Star Wars: Squadrons. Dans ce space shooter, deux équipes de cinq s’affrontent à travers deux modes de jeu : Dogfight et Fleet Battle. Le premier est un bête TDM, le second est un mode à objectifs de type attaque/défense. Si vous n’avez pas d’amis ou que vous n’aimez personne, sachez qu’une campagne solo sera aussi disponible. Vous verrez vos parties depuis votre cockpit, qui sera votre HUD et afin d’apporter un côté tactique à tout ça, il y aura 8 vaisseaux jouables, regroupés en 4 classes différentes (fighter, interceptor, support, bomber). Il sera possible de les personnaliser avec des équipements supplémentaires.

Outre le fait qu’il sera jouable entièrement en réalité virtuelle, il supportera aussi le crossplay entre PC et consoles dès son lancement. Par ailleurs, on découvre qu’il sera possible de personnaliser son personnage et le cockpit de votre vaisseau. Vous sentez venir l’achat de cosmétiques inutiles ?

Le jeu sort le 2 octobre, coûte 40€ et est disponible en précommande sur Steam et Origin.