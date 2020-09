En accès anticipé depuis octobre 2019, Chernobite , Chernobyle , Chernobylite, vient de recevoir une nouvelle grosse mise à jour. Au programme : nouveaux lieux, personnages et ennemis pour étoffer la vie post-apocalyptique. En plus, de nouvelles quêtes sont aussi de la partie pour continuer l’histoire qui entoure le jeu. Enfin, pour les anglophobes, vous serez heureux d’apprendre que la langue française devrait arriver un jour même si la traduction est loin d’être terminée. Pour l’occasion, le jeu est en promotion à -50%. Notre preview, qui date de l’année dernière, se concluait ainsi :

“Pour le moment, il s’agit d’un jeu original, ambitieux et au potentiel fort mais encore trop brut pour qu’on puisse vraiment prendre un grand plaisir à y jouer. On vous conseille donc d’attendre avant de craquer pour lui et, avec un peu de chance, vous pourrez faire le tour de la Zone et profiter de son ambiance si particulière dans de bonnes conditions d’ici fin 2020.”