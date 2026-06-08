Une Démo pour Time To Wake Up, un thriller psychologique

C’est au travers d’un trailer pour le Steam Next Fest qu’on a pu découvrir Time To Wake Up, un thriller psychologique développé et édité par le studio indépendant Eye Blink Twice. On y incarne un personnage coincé dans son propre subconscient qui devra explorer ses souvenirs d’enfance à travers divers lieux comme des bibliothèques, des terrains de jeux ou encore des couloirs d’école.

Le gameplay sera axé sur une mécanique de blink. En clignant des yeux, le joueur modifie instantanément son environnement. On peut ainsi réinitialiser ou déplacer des éléments, inonder des pièces entières ou littéralement les retourner à 180 degrés pour ouvrir de nouveaux passages. Les énigmes basées sur la perception rappellent fortement des titres comme Superliminal ou le très bon Viewfinder. On remarque également qu’une voix nous pousse à fouiller notre mémoire pour retrouver un certain Allan.

Si vous aimez vous triturer les méninges, vous pouvez ajouter Time To Wake Up à votre liste de souhaits Steam et tester la démo par la même occasion. Le titre est prévu pour cette année, mais aucune date précise n’a été annoncée.