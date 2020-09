Un trailer pour ColdSide, un jeu d’horreur tournant sur CryEngine

Vous pouvez découvrir ci-dessous une bande-annonce pour ColdSide, un jeu d’horreur tournant sur CryEngine V. Dans ce survival à la première personne, le joueur incarne un mineur explorant un laboratoire abandonné hanté par des phénomènes paranormaux… Que de mystères ! Le développeur promet un scénario influencé par les récits de la Fondation SCP, des graphismes réalistes et des musiques enregistrées par Mikko Tarmia, compositeur sur Amnesia et Soma. On peut découvrir dans la bande-annonce que notre héros sera équipé d’une hache et on espère pouvoir l’utiliser pour découper du streum en morceaux.

ColdSide sortira sur Steam le 7 novembre 2020 à un prix encore non-indiqué. On peut aussi retrouver les anciens projets du développeur, Investigator et ShadowSide, qui ont l’air d’être des walking simulator horrifiques des plus basiques.