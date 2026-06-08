Sortie d’Ascension, une mise à jour majeure pour l’accès anticipé du très bon VOID/BREAKER

Le développeur solo de VOID/BREAKER a profité du PC Gaming Show 2026 pour balancer la quatrième mise à jour majeure de son jeu. Nommée Ascension, elle apporte une nouvelle zone, un nouveau boss, de nouveaux ennemis et une nouvelle arme (un fusil de précision). Il y a également toute une série de corrections de bugs et d’ajustements, dont vous trouverez la liste complète dans le patch note publié sur Steam.

Au cas où vous seriez passés à côté, VOID/BREAKER est un fast-FPS roguelite dans des environnements plutôt épurés, mais entièrement destructibles. Les sensations sont excellentes et les mécaniques de gameplay ont un bon petit goût de reviens-y.

Le développeur prévient qu’il augmentera le prix le 22 août prochain, compte tenu de la quantité de contenu ajoutée depuis le lancement de l’accès anticipé. Mais en attendant, si vous voulez découvrir le jeu avec sa nouvelle mise à jour Ascension, il est actuellement en promotion chez notre partenaire Gamesplanet à –25 %, soit moins de 14 €.