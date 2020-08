Un nouveau trailer pour le jeu d’horreur In Sound Mind a été dévoilé. On y découvre un FPS horrifique avec des flingues (!), des miroirs qui se brisent, des monstres étranges et des chats à caresser bien trop louches pour être honnêtes. Les développeurs promettent d’explorer “des souvenirs terrifiants, dotés d’énigmes, mécanismes, armes et combats de boss uniques” ainsi qu’une bande-originale composée par “la sensation Internet The Living Tombstone“. Wow, je ne sais pas qui c’est mais ça en jette. Vous pouvez découvrir la vidéo ci-dessous :

In Sound Mind devrait sortir en 2021 sur PC et consoles next-gen. En attendant, une démo est disponible sur Steam pour les plus curieux.